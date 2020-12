Viactiv sichert Servicequalität / Verwaltungsrat beschließt Fusion / Starkes Leistungspaket flankiert neuen Zusatzbeitrag

Bochum (ots) - Die VIACTIV stärkt ihre Position unter den bundesweit geöffneten

Die neue VIACTIV Krankenkasse wird ihren Sitz in Bochum haben. Die Betreuung derKunden in Südwestfalen erfolgt schwerpunktmäßig ausgehend von Hagen,Meinerzhagen und Kreuztal. Drei zentrale Teams (Kundenservice, ComCenter undPflege) bilden das Kernstück in Kreuztal. "Als fusionserfahrene Kasse sind wirauf einem gut geordneten Weg. Das Bundeskartellamt hat der Fusion bereitszugestimmt", sagt Reinhard Brücker, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV. DieAbstimmung seitens VIACTIV und BKK Achenbach Buschhütten mit dem Bundesamt fürsoziale Sicherung (BAS) und dem NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit undSoziales (MAGS) erfolge laufend."Von unserem hohen Qualitätsanspruch, den ausgezeichneten Leistungen undZukunftsinvestitionen wie zum Beispiel in den digitalen Fortschritt profitierenauch die Mitglieder der BKK Achenbach Buschhütten", betonen Reinhard Brücker unddie Vorständin der Achenbach Buschhütten, Eva-Maria Müller. VIACTIV-Versicherteerhalten beste Leistungen in der Pflege und für Familien. Auch künftig wird esbei uns keine Leistungskürzungen wie bei anderen Krankenkassen geben. ImGegenteil, mit exklusiven Leistungen wie dem 550 Euro-Bonus für Sport- undGesundheitskurse, Online-Coachings und zertifizierte Apps sowie mit besonderenPrämien und Wahlmöglichkeiten für Babys, Kinder oder Erwachsene wird die VIACTIVauch in den kommenden Jahren weiter überzeugen.Kostenanstieg zwingt zu Beitragssatzerhöhung"Vor zwei Jahren konnten wir unseren Beitragssatz aufgrund umsichtigerWirtschaftsplanung deutlich senken. Jetzt zwingen uns sinkendeBeitragseinnahmen, zusätzliche Ausgaben durch neue Gesetze und unvorhersehbareBelastungen durch die Corona Pandemie zur Beitragssatzerhöhung", erklärtReinhard Brücker. Ab dem 01.01.2021 wird der Zusatzbeitrag bei 1,6 Prozentliegen. Für einen Arbeitnehmer mit einem Bruttoentgelt von z.B. 2.500,00 Eurobedeutet dies eine monatliche Mehrausgabe von 5 Euro. Für Arbeitnehmer*innenoder versicherungspflichtige Rentner*innen übernehmen Arbeitgeber bzw.Rentenversicherungsträger die Hälfte des Zusatzbeitrages.Bereits in diesem Jahr sind die Leistungsausgaben bundesweit nach der geradeveröffentlichten Statistik des Bundesgesundheitsministeriums für das 3. Quartalum 4,2 Prozent gestiegen (Teilbereiche: ärztliche Behandlung 7%, Schutzimpfungen14,3%, Krankengeld 11,6%). Neben der Anhebung des durchschnittlichenZusatzbeitragssatzes auf 1,3 Prozent bürdet Jens Spahn den Krankenkassen auf,aus ihrem Vermögen Gelder in den Gesundheitsfonds zur Stabilisierung der GKVzurückzuzahlen. Für die VIACTIV sind das im kommenden Jahr 44,5 Millionen Euroaus ihren Rücklagen. Der für 2021 beschlossene Haushalt der VIACTIV hat einVolumen von 2,98 Milliarden Euro und wird nach der Fusion die 3Milliarden-Grenze überschreiten.