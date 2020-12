Jeder fünfte Haushalt nutzt smarte Energiesteuerung

Frankfurt am Main (ots) -



- Nutzer von Smart-Home-Anwendungen im Energiebereich haben sich seit 2018 fast

verdoppelt

- Smarte Steuerung im Bereich Wärme am häufigsten

- Vor allem jüngere und gutverdienende Haushalte sind bisher aufgeschlossen



Die Digitalisierung schreitet auch in den deutschen Wohngebäuden voran.

Smart-Home-Anwendungen sind dabei eine Möglichkeit, gleichzeitig

Energieeffizienz und Wohnkomfort zu steigern. Laut einer Sonderauswertung des

KfW-Energiewendebarometers 2020 zeigt sich, dass inzwischen jeder fünfte

Haushalt in Deutschland intelligente Steuerungsmöglichkeiten im Energiebereich

nutzt. Das entspricht einem Anstieg der Nutzer um mehr als 75 % seit 2018. Im

Wärmebereich nutzen derzeit sogar mehr als doppelt so viele Haushalte

Smart-Home-Anwendungen wie noch zwei Jahre zuvor.







Am häufigsten betrifft die intelligente Steuerung den Bereich Wärme (12 %),seltener auch Licht (8 %) und Strom (6 %). Für das Gelingen der Energiewende istder Schwerpunkt auf Anwendungen im Wärmebereich günstig. Sie können besondersstark dabei helfen, Energie und somit auch Treibhausgasemissionen zu sparen."Das Wohnen der Zukunft muss komfortabel und energieeffizient zugleich sein.Wenn wir es durch einen klugen Einsatz digitaler Anwendungen schaffen, dieEnergieeffizienz im Wohnbereich weiter zu steigern, gehen wir einen wichtigenSchritt in Richtung eines klimaneutralen Gebäudebestandes", sagt Dr. FritziKöhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW Bankengruppe.Dafür müssen jedoch auch Vorbehalte gegenüber der Technologie ausgeräumt werden:Rund 45 % der Haushalte, die Smart Home noch nicht im Energiebereich nutzen,können sich das auch grundsätzlich nicht vorstellen. Häufig spielen hierBefürchtungen hinsichtlich des Datenschutzes eine Rolle, aber auch die Kostensind ein Hindernis. Die größte Ablehnung erfahren die smartenSteuerungsmöglichkeiten demnach bei älteren Haushalten mit Bewohnern über 71Jahren (59 %) und bei solchen mit geringem Einkommen (53 %). Es scheint daherwichtig, das Thema künftig noch besser zu erschließen und die Einsparpotenzialezu beleuchten, aber auch Kostenbarrieren gezielt abzubauen."Damit die Energiewende gelingen kann, müssen alle Haushalte einen Beitragleisten können. Neben der Umsetzung hoher Datenschutzstandards ist eine größereTransparenz der Effizienzvorteile ein Schlüssel dafür, dass zukünftig nochbreitere Teile der Bevölkerung an den intelligenten Technologien teilhaben undinsbesondere im Wärmebereich zusätzliche Energieeffizienzgewinne realisierenkönnen.", so Köhler-Geib.Die aktuelle Analyse von KfW Research zum Thema Smart Home ist abrufbar unter:http://www.kfw.de/kompaktZum KfW-Energiewendebarometer:Für das KfW-Energiewendebarometer werden jährlich etwa 4.000 Haushalten inDeutschland zum Thema Energiewende befragt. Die Studie gibt Aufschluss über dieEinstellung der Haushalte zum Thema Energiewende, aber auch über ihreAusstattung, geplante Anschaffungen von sowie über die Motivation der Nutzungund Hemmnisse bei der Anschaffung von Energiewendetechnologien. Die Umfrage wirddurch infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH im Auftrag von KfWResearch durchgeführt.Details gibt es unter http://www.kfw.de/energiewendebarometer