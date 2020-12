GasLINE setzt bei operativen Kernprozessen auf digitale Transformation

DGAP-Media / 10.12.2020 / 12:00

Straelen, 10. Dezember 2020. GasLINE implementiert eine zeitgemäße digitale Geoinformationsplattform zur Integration von Prozessen und Datenquellen sowie zur digitalen Unterstützung abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. Diese zentrale Lösung, in der alle relevanten Netzdaten mit Raumbezug und die zugehörigen Workflow-Prozesse abgebildet sein werden, ist ein Kernbestandteil der zukünftigen GasLINE IT-Strategie. Esri und 3-GIS sind international in der Telekommunikationsbranche bekannte und wertgeschätzte Lieferanten für die neue Plattform. Das Geoinformationssystem (GIS), mit geografischem Datenmaterial, und das Netz-Informationssystem (NIS), zur Bauplanung der aktuellen Netztopologie und dessen Betrieb, laufen bisher weitgehend getrennt voneinander. Das noch im Einsatz befindliche System war rein auf den Betrieb ausgerichtet. Es geht beim GIS um die Verwaltung der Netzkomponenten des bundesweiten Glasfasernetzes sowie um die Dokumentation der fortlaufenden Streckenplanung und des aktuellen Ausbaustandes. Umfassende Netzbetriebsinformationen, die Dokumentation von Sachdaten usw. sind im NIS abgelegt. Die neue digitale, integrierte Plattform wird das GIS und NIS in einem Tool einbeziehen und auch die Informationsbelange und generierten Daten des Vertriebsteams sowie stets aktuelle Angaben zur Netzplanung. GasLINE leistet als Infrastrukturlieferant für Telekommunikationsunternehmen, Kommunen, Stadtwerke und andere Kundentypen mit einem über 28.000 Kilometer langen vermarktbaren Glasfasernetz einen Beitrag zur Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft. Seit Jahren legt das Management Wert auf Operational Excellence, vor allem im Interesse der Kunden. Das IT Transformation & Development-Team strebt kontinuierlich danach, Verbesserungspotenzial bei Prozessabläufen im Tagesgeschäft zu identifizieren und eine hohe Datenqualität bei den Netzinformationen bereitzustellen. Die Digitalisierung spielt hier eine große Rolle für Aktualität der Daten und Zeitgewinn, so wird beispielsweise die Rückführung und Einbindung von Daten aus dem Feld als real-time Transfer von Bautrupps und Feldtechnikern in die Systeme und Arbeitsprozesse immer wichtiger.