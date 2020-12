Neuer Schub für den Ölpreis – jetzt sind 60 USD wieder erreichbar

Es ist eine ganze Weile her, dass ich zuletzt den Ölpreis analysiert habe. Der Grund dafür ist der gleiche wie beim DAX (siehe vorgestrige Börse-Intern): Der Ölpreis hat sich kaum vom Fleck bewegt.

Während der DAX „nur" rund einen Monat lang seitwärts lief, sind es beim Ölpreis stolze 6 Monate. Dafür betrug die Range im Ölpreis aber 35 %, während es im DAX nur 3,4 % waren. Neuer Schwung in den Ölpreis ist Anfang November gekommen, weil Spekulationen über eine Einigung der OPEC+ den Kurs getrieben haben. Aber der Reihe nach:

Anschließend erholten sich die Preise genauso dynamisch, wie sie zuvor im Rahmen der Krise eingebrochen waren, zumindest bis Anfang Juni (siehe linke vertikale Linie). Dann flachte sich die Erholung deutlich ab und ging in eine Seitwärtsbewegung über. Diese hielt bis Ende November an, dauerte also fast ein halbes Jahr (gelber Pfeil). Und genau deshalb war Öl für mich in dieser Zeit eher uninteressant als Thema für die Börse-Intern.

Hohe Korrelation zum Aktienmarkt

Die Ölpreise verhielten sich dabei übrigens ziemlich ähnlich wie die Aktienmärkte. Als Beispiel dazu nachfolgend der Target-Trend-Chart des DAX zum Vergleich:

Diese Korrelation ist auch völlig logisch. Denn die Aktienmärkte haben sich erholt, weil die Wirtschaft wieder Fuß fasste. Und da sich die Wirtschaft erholte, erholte sich auch die Nachfrage nach Rohöl, was die Preise wieder anziehen ließ. Dieses Zusammenspiel ließ sich in der Vergangenheit schon öfter beobachten:

Scharfe Einbrüche beim Ölpreis (hier am Beispiel des Brent-Preises) gingen immer wieder einher mit ebenso scharfen Einbrüchen am Aktienmarkt (hier am Beispiel des DAX).

OPEC+ arbeitet am Marktgleichgewicht

Und nun kommt die OPEC+ ins Spiel. Die ölfördernden Länder, die man zur OPEC+ zählt, hatten sich angesichts der Corona-Krise und des damit einhergegangenen Einbruchs bei der Nachfrage nach Rohöl im April zu einer Förderkürzung entschlossen. Ab Mai sank die Tagesproduktion um etwa 10 Millionen Barrel (1 Barrel = 159 Liter). Wie ich in der Börse-Intern vom 14. April schrieb, war dies für die damalige Marktsituation zu wenig. Denn Experten gingen davon aus, „dass die weltweite Rohöl-Nachfrage durch die Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie um etwa ein Drittel bzw. rund 30 Millionen Barrel pro Tag zurückgegangen ist“, schrieb ich dazu. Und weiter: „Eine Rückkehr in die Range im Bereich von ca. 60 USD (oberes gelbes Rechteck) ist noch in weiter Ferne und ohne stärkere Förderkürzungen auf absehbare Zeit nicht zu erreichen.“