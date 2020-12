Jetzt sicher im eigenen Auto mobil / ViveLaCar liefert Abo-Auto bis nach Hause (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Ganz einfach: 100% digital buchen und aus mehr als 500 Modellen auswählen

- Ganz sicher: Lieferung bis vor die Haustüre für nur 1 Euro

- Ganz schnell: Alle Fahrzeuge in wenigen Tagen verfügbar



Immer mehr Menschen entdecken in der Corona-Pandemie die Vorzüge des eigenen

Autos im Auto-Abo. Das von ViveLaCar perfektionierte Auto-Abo basiert auf der

Idee, ein Auto zum fixen Monats-Alles-Inklusive-Preis nutzen und jederzeit

wieder kündigen zu können. Keine Anzahlung, keine fixe Vertragslaufzeit und alle

Kosten sind enthalten. Dabei können Abonnenten das gebuchte Monatskilometerpaket

auch jederzeit wechseln und so schnell einige hundert Euro pro Monat sparen,

wenn etwa wegen des Lockdowns oder Arbeiten im Home Office einfach weniger

gefahren wird. Und ab sofort liefert ViveLaCar das abonnierte Wunschauto für den

symbolischen Euro direkt vor die Haustüre!







drei Minuten können private oder gewerbliche Abonnenten ihr gewünschtes Auto-Abo

auf der Plattform http://www.vivelacar.com/ buchen. Hierfür benötigt ViveLaCar

lediglich einen gültigen Führerschein sowie eine feste Wohnadresse in

Deutschland und der Abonnent muss mindestens 21 Jahre alt sein. Bezahlt wird per

Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift. In der monatlichen Alles-Inklusive-Abo-Rate

ist bereits alles außer Tanken/Laden enthalten. Die Höhe der Rate bestimmt der

Abonnent selbst mit, denn nur bei ViveLaCar gibt es sechs verschiedene Pakete

von 200 bis 2.500 Kilometer (XS bis XXL), die kostenlos monatlich gewechselt

werden können.



Für alle, die während der Pandemie Bus und Bahn meiden und trotzdem flexibel

bleiben wollen, ist das Auto-Abo von ViveLaCar zum fixen

Monats-Alles-inklusive-Preis die schnelle Lösung. Zur Auswahl stehen über 500

Modelle von 26 Marken und ViveLaCar liefert zudem auf Wunsch jedes Fahrzeug

innerhalb einer Woche bis vor die Haustüre - selbstverständlich fachgerecht

desinfiziert.



Übrigens: Im eigenen Auto besteht keine Pflicht zum Tragen einer

Mund-Nasen-Bedeckung ...



Über ViveLaCar:



Die ViveLaCar GmbH ist ein Mobility Fintech Start-up aus Stuttgart und verbindet

erstmals das Angebot an attraktiven Bestandsfahrzeugen beim

Marken-Vertragshändler mit einem innovativen Auto-Abo für Endkunden. Der gesamte

Ablauf ist digitalisiert und ermöglicht eine für Händler und Abonnenten

einfache, transparente und sichere Abwicklung. Wenige Klicks reichen, um auf der

Plattform http://www.ViveLaCar.com auf ein breites Angebot an aktuellen

Fahrzeugen vieler Marken und Modelle, welche im Abo angeboten werden,

zurückzugreifen und diese voll digital zu buchen. Mit einer sofortigen

Verfügbarkeit und nur drei Monaten Kündigungsfrist bietet ViveLaCar.com den

Kunden eine einzigartige Flexibilität. ViveLaCar schließt damit die Lücke

zwischen der Kurzzeitmiete, Kauf und Leasing und übernimmt alle notwendigen

Operations.



Kontakt Presse und Belegadresse:



ViveLaCar GmbH, Zettachring 10, D-70567 Stuttgart

Ansprechpartner: Stephan Lützenkirchen, Tel: +49/711/25273012,

E-Mail: stephan.luetzenkirchen@vivelacar.com

MediaTel Kommunikation & PR, Haldenweg 2, D-72505 Krauchenwies

Ansprechpartner: Peter Hintze, Tel. +49/7576/9616-12, E-Mail:

hintze@mediatel.biz



Hinweis an die Redaktionen: Weiteres Material sowie Footage steht Ihnen unter:

www.vivelacar.com/contact/presse#download zum Download zur Verfügung.



