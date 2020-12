CHENGDU, China, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- „Tianfu Cloud Town" (Chengdu tian fu yun duan xiao cheng), eine Marketingvereinigung von 279 Städten in Chengdu, positioniert die Region als eine unverwechselbare und vielseitige touristische Attraktion. Die alten Städte von Chengdu bieten reichlich Historie und Kultur, das macht sie zu beliebten Touristenzielen. Zahlreiche Veranstaltungen, die alljährlich in diesen Städten organisiert werden, wie Kunstfestivals, Halbmarathons und Cross-Country-Rennen, verleihen ihnen einen Hauch von Zeitgeist und geben ihnen neue Vitalität. Das HAKKA 50 Cross-Country-Rennen wird am 13. Dezember in Luodai Town, Longquanyi District und Chengdu stattfinden, eine Stadt die sich „die erste HAKKA Stadt in Westchina" nennen darf. Das Cross-Country-Rennen startet in der Luodai Ancient Town und führt den Ancient Path entlang durch Wanxingchang Community und Longquan Mountain. Neben dem Rennen können die Besucher die Hakka Gesangs- und Tanzdarbietungen ansehen, an einem Bankett im Hakka-Stil teilnehmen und echte Hakka Volksbräuche erleben.

Die historischen Städte von Chengdu sind reich an Sehenswürdigkeiten und jede ist unterschiedlich; die Ancient Town Luodai ist nur eine davon. Bei einem Spaziergang durch eine dieser Städte wird der Besucher das Nebeneinander von alter Geschichte und Modernität erleben und beeindruckt sein von seiner atemberaubenden Naturlandschaft mit plätschernden Bächen und grünen Bergen. Trinken Sie einen Tee oder Wein und entspannen Sie sich. Die von alten Brücken, kleinen Pavillons und malerischen Landschaften geprägte Altstadt von Huanglongxi ist der Hofgarten der Einheimischen in Chengdu und wird als „der schönste Wasserplatz" bezeichnet. Anren Ancient Town, bekannt als die „Museumsstadt von China", bietet eine Kombination aus traditionellen und modernen Stilen und der Kultur der Republik China. Jiezi Ancient Town, der „Hofgarten von Qingcheng", ist ein Ort mit alten Dörfern, attraktiver Landschaft und gutem Essen. Die Ancient Town Yuantong hat den Beinamen die „Flussszene beim Qingming Festival in der echten Welt". Die alten Stelzenhäuser sind die markantesten Gebäude hier. Sie wurden in dem Zustand erhalten und gepflegt, in dem sie sich vor mehr als tausend Jahren befanden. Es gibt so viele wunderbare alte Städte, die es zu erkunden lohnt. Reisen Sie mit Tianfu Cloud Town und erleben Sie den Stil und die Kultur dieser schönen Städte.