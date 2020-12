Nun sind auch institutionelle Research-Häuser auf FYI aufmerksam geworden.

Nach der jüngsten Kapitalerhöhung mit institutioneller Beteiligung, kommt FYI Resources Ltd ( ASX: FYI; FRA: SDL ) jetzt auch in den Genuss von Research-Coverage von institutionellem Format. Den ersten in einer Reihe von noch zu erwartenden Research-Berichten hat Anfang dieser Woche der „Australien Independent Investment Research“ geliefert.

Der 20-seitige Einstiegs-Report von IIR vermittelt ein detailliertes Gesamtbild von FYI Resources, angefangen bei den Wachstumstreibern im HPA-Markt bis hin zum Fahrplan für das geplante Joint Venture mit Alcoa Ltd. IIR arbeitet insbesondere nochmals den Wettbewerbsvorteil von FYI Resources im HPA Markt heraus: Während die Herstellungskosten von HPA auf dem traditionellen Weg auf rund 15.000 USD pro Tonne geschätzt werden, will FYI auf der Basis seiner Kaolinlagerstätte Cadoux bei Perth HPA zu Kosten von rund 6.200 USD herstellen. Hinzu kommt, dass das Produkt von FYI nach den jüngsten Rückmeldungen von möglichen Offtake-Kunden in bestimmten Eigenschaften sogar noch hochwertiger ist als traditionell hergestelltes HPA auf der Basis von Bauxit. IIR weist auch darauf hin, dass die Ressource der Cadoux-Lagerstätte zum Zweck der Machbarkeitsstudie mit 25 Jahren Lebensdauer veranschlagt wurde, aber sehr wahrscheinlich 50 Jahre und länger reichen wird.

Erstes Kursziel von 0,57 AUD

In punkto Bewertung entscheidet sich IIR zu einer Methode, die angesichts der noch ungeklärten Finanzierung vorläufig noch hohe Abschläge vornimmt. Unter der Annahme, dass sich FYI Resources das erforderliche Kapital für die Investitionen im Verhältnis 70/30 aus Darlehen und Eigenkapital sichert (das halten wir von Goldinvest.de nicht für wahrscheinlich), kommt IIR zu einer risikogewichteten Bewertung von 0,57 AUD pro Aktie. Ohne Abschläge landet IIR bei 2,19 AUD pro Aktie. Es liegt in der Systematik dieser Herangehensweise, dass IIR bei positiven Entwicklungen nach und nach den Risikofaktor verringen und die Bewertung anheben kann. Fast hat man den Eindruck, dass absichtlich tiefgestapelt wird, um Luft nach oben zu lassen. Die institutionellen Leser werden wohl zwischen den Zeilen lesen und ohnehin ihre eigene Risikobewertung vornehmen.

IIR vertreibt seine Research in Asien, den Vereinigten Staaten und Amerika und beteiligt sich nicht an Unternehmens- oder Kapitalbeschaffungsaktivitäten und ist daher in seinem Urteil vollständig unabhängig. IIR wurde 2004 unter der Ägide der Aegis Equities Research Group gegründet, um einer ausgewählten Gruppe von Privat- und Großkunden Anlage-Research zu bieten. Seit März 2010 ist IIR unabhängig von der Aegis Equities Research Group, die an Morningstar verkauft wurde. Seitdem wird IIR von ehemaligen leitenden Angestellten/Aktionären von Aegis unabhängig von Aegis betrieben, um den Kunden einen weiteren Zugang zu unabhängigem Research sowohl zu börsennotierten als auch nicht börsennotierten Unternehmen zu bieten.

