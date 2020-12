FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag vor der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 178,42 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf minus 0,62 Prozent.

Die Händler schauen auf die EZB, die am frühen Nachmittag ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen wird. Die Notenbank dürfte neue Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur in der Corona-Krise ergreifen. So gehen Experten fest davon aus, dass sie unter anderem ihr zu Beginn der Corona-Krise aufgelegtes Anleihekaufprogramm PEPP verlängern wird.

Deutlicher gestiegen sind die Kurse britischer Staatsanleihen. Sie profitierten von der anhaltenden Unsicherheit um die Verhandlungen um den Brexit-Handelspakt. Die EU hat Großbritannien eine letzte Frist bis Sonntag gesetzt. Beim gemeinsamen Abendessen zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem britischen Premier Boris Johnson am Mittwochabend gab es keine Lösung./jsl/jkr/stk