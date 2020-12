BERLIN (dpa-AFX) - Nach monatelangem Koalitionsstreit soll das Gesetz für faire Verbraucherverträge in der kommenden Woche vom Kabinett beschlossen werden. "Am 16.12. wird es auf der Tagesordnung sein, und dann ist der Weg frei für die parlamentarische Beratung", kündigte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) am Donnerstag bei der Haushaltsdebatte im Bundestag an. "Wir machen Schluss mit unfairen Vertragslaufzeiten, und wir machen Schluss mit Überrumpelung am Telefon."

Nach dem Gesetzentwurf, den Lambrecht bereits im Januar vorgestellt hatte, sollen etwa Höchstlaufzeiten von Handyverträgen oder Zeitschriftenabos verkürzt werden. Vorgesehen ist ferner, dass telefonisch abgeschlossene Verträge zu Strom- und Gaslieferungen noch schriftlich vom Verbraucher bestätigt werden müssen. Bisher hatte sich das Kabinett nicht mit diesem Vorhaben beschäftigt, weil das Bundeswirtschaftsministerium Bedenken geäußert hatte.

Darüber hinaus beteuerte die Justizministerin, sie werde "schnellstmöglich" einen Gesetzentwurf vorlegen, um den Begriff "Rasse" aus dem Grundgesetz zu streichen. "Wir werden eine Formulierung finden, die zeitgemäß ist", kündigte Lambrecht an. "Wo von Rasse die Rede ist, da leben Vorurteile fort."

In Artikel 3 des Grundgesetzes steht: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden." Eine ersatzlose Streichung gilt jedoch als schwierig, weil so das Verbot rassistischer Diskriminierung aus dem Grundgesetz verschwinden würde./ax/hrz/DP/jha