Deutsche Presse-Agentur übernimmt Joint Venture dpa-digital services komplett und schließt IT-Entwicklungskooperation mit österreichischer APA (FOTO)

Hamburg (ots) - Das gemeinsam mit der APA - Austria Presse Agentur betriebene

Joint Venture dpa-digital services GmbH geht zum Jahreswechsel komplett an die

Deutsche Presse-Agentur. Die dpa übernimmt die derzeit noch der APA gehörenden

50 Prozent der Anteile und wird damit alleiniger Gesellschafter. Die APA bleibt

aber langfristig technischer Dienstleister für den Bereich der mobilen

Publikationen (MPS - Mobile Publishing Suite). Österreichische und Schweizer

MPS-Kunden werden weiterhin direkt von der APA-IT beliefert.



dpa und APA haben die dpa-digital services 2013 gemeinsam gegründet.

Hauptprodukt des Unternehmens ist die Mobile Publishing Suite (MPS), mit der

Zeitungen, Magazine oder Beilagen schnell und einfach als E-Paper-App

veröffentlicht werden können. Geschäftsführer der dpa-digital services ist und

bleibt Meinolf Ellers, Chief Digital Officer (CDO) der dpa. Co-Geschäftsführer

Martin Schevaracz gibt zum 31.12.2020 seine Aufgaben ab und konzentriert sich

weiter auf seine Tätigkeit als Director International Market Development & Sales

bei der APA.





"Seit der Gründung der dpa-ds sind E-Paper in der Mitte des digitalenMedienmarktes angekommen. Sie tragen heute wesentlich zur Verbreitungverlegerischer Medienmarken bei. Die APA und die dpa sind übereingekommen, diedpa-ds enger an die jeweiligen Organisationen zu binden. In der dpa wird dasTeam der dpa-ds eng mit den Sales- und IT-Bereichen verzahnt," sagt PeterKropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Durch diese Synergiengewährleisten wir noch bessere Kundenbetreuung. Die erfolgreiche Zusammenarbeitmit der APA, deren IT-Bereich die MPS-Technologie stellt, bildet weiterhin dieBasis des Angebots."dpa und APA schließen EntwicklungskooperationIm Zuge der Neuordnung der Eigentumsverhältnisse von dpa-digital services habendie beiden Nachrichtenagenturen eine IT-Entwicklungskooperation vereinbart, überdie sowohl der Austausch als auch die gemeinsame Entwicklung von Innovations-und Technologiethemen erfolgen wird. Die APA-IT hat dazu bereits eine Reihetechnologiebasierter Services für den spezifischen Bedarf von Medien imProgramm, wie zum Beispiel Anwendungen zur Messung der Content-Relevanz,automatisierte Keyword-Tools, Statistik-Features für Content-Übernahmen oderNews-Screening-Applikationen.Für Clemens Pig, Vorsitzender der APA-Geschäftsführung, stellt dieIT-Entwicklungskooperation im Zuge der Transaktion einen wichtigenErweiterungsschritt in der Internationalisierungsstrategie der APA dar. "Ich