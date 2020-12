EZB-Sitzung: Warum nicht Einlagensatz in Richtung -75% senken?

Der Marktkonsens fordert keine Änderung der offiziellen Leitzinsen. Und ein Einlagenzinssatz von -50 Basispunkten sollte immer noch fair sein. Aber ist er das auch wirklich? Peter De Coensel, Chef-Anleihenstratege bei DPAM, bestreitet dies. Der Hauptgrund liegt in einer übermäßigen Aufwertung des nominalen effektiven Wechselkurses (Nominal Effective Exchange Rate / NEER).

Am vergangenen Freitag schloss der von der EZB berechnete monatliche NEER-Wert bei 122,92. Dieser Kurs basiert auf gewichteten Mittelwerten der bilateralen Euro-Wechselkurse von 41 wichtigen Handelspartnern des Euroraums. Mit 122,92 sind wir weniger als 1% vom höchsten Stand entfernt, der im Dezember 2008, seit der Einführung des Euro am 1. Januar 1999, erreicht wurde. Die Bloomberg-Daten zu diesem nach Handelsströmen gewichteten Euro-Währungs-Index (TWI) reichen bis ins Jahr 1993 zurück. Auch in diesem Zeitraum nähern wir uns dem höchsten Stand aller Zeiten. Laut EZB-Präsidentin Lagarde wird der Euro-Wechselkurs aktuell analysiert und als einer der Kanäle zur Messung der Wirksamkeit ihrer Politik betrachtet. Nun, vielleicht ist es an der Zeit, zu den primären bzw. standardpolitischen Instrumenten zurückzukehren und weniger Gewicht auf sekundäre oder unkonventionelle Instrumente zu legen.