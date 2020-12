Versicherungsgruppe die Bayerische: Kunden profitieren 2021 von konstant hohen Überschüssen in der Altersvorsorge München (ots) - Private Altersvorsorge bleibt bei der Bayerischen auch in Zeiten von Null- und Negativzinsen lukrativ. Für das Jahr 2021 bietet die Versicherungsgruppe ihren Kunden erneut eine Überschussbeteiligung über Branchen-Niveau: Die laufende Verzinsung der operativen Lebensversicherungs-Tochter BL die Bayerische Lebensversicherung AG beträgt 2,5 Prozent, zusammen mit dem Schlussgewinnanteil sowie der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven bietet das Unternehmen damit eine Gesamtverzinsung von bis zu drei Prozent. Damit hält die Bayerische die Gesamtverzinsung auf Vorjahresniveau.

Die Solidität und Finanzstärke der Versicherungsgruppe die Bayerische unterstreichen zahlreiche aktuelle Ratings aus dem Jahr 2020.

So erteilte die Ratingagentur Assekurata allen drei Gesellschaften der Bayerischen im laufenden Geschäftsjahr ein Rating in der Notengruppe A: A+ im Unternehmensrating für die BL die Bayerische Lebensversicherung AG (operativer Lebensversicherer) sowie jeweils A- im Bonitätsrating für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG (Kompositgesellschaft) und für die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter).



In einer Untersuchung des Analysehauses Ascore zur Frage, wie gut Lebensversicherer in Zeiten des anhaltenden Niedrigzinsumfelds ihren Verpflichtungen aus alten Verträgen mit hohen Rechnungszinsen nachkommen können, schnitt die Bayerische sehr erfreulich ab. So erzielte sie das beste Ergebnis der untersuchten Versicherer bei der Durchschnittsverzinsung und dem Anteil der Zinszusatzreserve an der gesamten Deckungsrückstellung.

Policen Direkt, der Marktführer im Zweitmarkt für Lebensversicherungen in Deutschland und in Österreich, hat bei einer Analyse von über 80 Lebensversicherern zur Finanzstärke die BL die Bayerische Lebensversicherung AG zum Sieger gekürt und an die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. den dritten Platz vergeben.



