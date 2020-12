DGAP-News Lucapa Diamond Company Limited: Fund eines außergewöhnlichen 101-karätgen Diamanten in Mothae - D-Colour weißer Diamant ist laut Aufzeichnungen der bis dato größte in Mothae gefundene Diamant des Typs IIa - 4. Diamant mit +100 Karat aus Mothae (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.12.2020, 13:03 | 50 | 0 | 0 10.12.2020, 13:03 | Lucapa Diamond Company Limited: Fund eines außergewöhnlichen 101-karätgen Diamanten in Mothae - D-Colour weißer Diamant ist laut Aufzeichnungen der bis dato größte in Mothae gefundene Diamant des Typs IIa - 4. Diamant mit +100 Karat aus Mothae ^

DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

Lucapa Diamond Company Limited: Fund eines außergewöhnlichen 101-karätgen Diamanten in Mothae - D-Colour weißer Diamant ist laut Aufzeichnungen der bis dato größte in Mothae gefundene Diamant des Typs IIa - 4. Diamant mit +100 Karat aus Mothae

10.12.2020 / 13:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") und ihr Partner, die Regierung des Königreichs Lesotho ("GoL"), geben den Fund eines außergewöhnlichen 101-karätigen weißen Diamanten in der Kimberlit-Diamantenmine Mothae in Lesotho ("Mothae") bekannt. Der Diamant wurde mit dem Yehuda-Kolorimeter (Diamantenfarbmessgerät) als Typ IIa D-Colour, bestimmt und ist der 4. +100 Karat Diamant, der aus dem südlichen Bereich des Mothae-Kimberlitschlots gewonnen wurde. Der Fund dieses außergewöhnlichen Diamanten mit 100 Karat verbessert die Qualität der Mothae-Ressource, große Diamanten zu beherbergen, weshalb es sich um eine der hochwertigsten Kimberlit-Diamantenminen der Welt handelt. Die Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: 101-karätiger Typ IIa D-colour weißer Mothae-Diamant

Lucapa und die GoL freuen sich darauf, dass Mothae nach Abschluss der derzeit laufenden Kapazitätserweiterung in Mothae im ersten Quartal 20211 entsprechend mehr Diamanten dieser Qualität und Größe gewinnt. https://www.lucapa.com.au/sites/default/files/asx-announcements/61006002.pdf Stephen Wetherall, Managing Director von Lucapa, sagte: "Der Fund dieses außergewöhnlichen 101-karätigen Diamanten bringt Mothae und ihren hart arbeitenden Teams ein positives Ende des Jahres 2020. Lucapa und die Regierung von Lesotho freuen sich darauf, die bereits laufenden Kapazitätserweiterungen in Mothae abzuschließen und aus dieser Ressource viele weitere außergewöhnliche Diamanten zu produzieren." Seite 2 ► Seite 1 von 3 Lucapa Diamond Company Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: Lucapa Diamond - Kursexplosion mit Ansage? Wertpapier

Lucapa Diamond Company Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer