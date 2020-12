Müller kündigt Schließung von Geschäften an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.12.2020, 13:00 | 62 | 0 | 0 10.12.2020, 13:00 | BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will im Kampf gegen die Corona-Pandemie Geschäfte schließen. Jenseits vom Lebensmitteleinzelhandel müssten alle anderen Shoppingangebote in Berlin heruntergefahren werden und zwar bis zum 10. Januar. Es gehe nicht anders, argumentierte der SPD-Politiker./ah/DP/jha Diesen Artikel teilen

