"Going Social" - persönlicher Dialog verbindetEine wohl entscheidende Erkenntnis: Es gibt zahlreiche erfolgsverheißendeStrategien und Kanäle, über die Unternehmen auf Talente zugehen können. Dabeizeichnet sich sowohl für das Recruiting als auch für Active-Sourcing-Konzepteab, dass der individuelle Dialog trotz Mehraufwand nicht nur gewünscht, sondernebenso lohnenswert ist. Denn laut Studie haben persönliche Ansprache und sozialeVernetzung im vergangenen Jahr spürbar an Bedeutung gewonnen - und das sowohlfür Kandidaten als auch für Unternehmen, die auf der Suche nach neuen,qualifizierten Mitarbeitern sind. Bei sechs von sieben Neueinstellungen wird derMammutanteil zwar nach wie vor mit den klassischen Methoden derPersonalbeschaffung gestemmt. Das klassische Recruiting wird jedoch zusehends"sozialer" und rückt immer stärker in den Fokus moderner HR-Maßnahmen. Währendim Zuge von Social-Recruiting-Maßnahmen die Stellenausschreibung gezielt überSocial-Media-Kanäle an potenzielle Kandidaten herangetragen wird, steht beimActive Sourcing die Akquise von Talenten und qualifizierten Mitarbeitern imFokus. Wie das Themenspecial der Recruiting-Studie zeigt, profitierenUnternehmen und Kandidaten vor allem dann, wenn durch den Einsatzdialogintensiver Formate wie Social Media oder Events beide Perspektiven näherzusammenrücken.Unternehmen und Recruiter setzen auf NetworkingEine interessante Entwicklung gleich zu Beginn: 2019 wurden 86 Prozent derfreien Stellen über die eigene Unternehmenswebsite veröffentlicht - eindeutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als dieser Wert noch bei satten 95Prozent lag. Noch deutlicher wird der Trend zur persönlichen Vermittlung beimBlick auf all jene Vakanzen, die über Mitarbeiterempfehlungen kommuniziertwurden. Hier ist der Anteil in nur einem Jahr von 30 auf 43 Prozent angestiegen.