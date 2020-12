Ist Hybrid-Office das neue Home-Office? (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Die deutsche DSGVO-konforme Videokonferenzlösung alfaview

ermöglicht nahtloses hybrides Arbeiten. Bereits seit zehn Jahren arbeiten die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der alfatraining Unternehmensgruppe erfolgreich

in virtuellen Büros zusammen.



Die Corona-Pandemie verändert die Art und Weise, wie wir zusammenleben und

zusammenarbeiten. Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln stellen die

Arbeitswelt vor neue Herausforderungen. Dazu führt die New York SE über seine

berufliche Netzwerkplattform XING seit Mai 2020 regelmäßig Umfragen zur

aktuellen Stimmung und Arbeitssituation im Rahmen des Corona-Barometers durch.

Die Ergebnisse der November-Umfrage (https://www.new-work.se/NWSE/Presse/2020/Co

rona-Barometer/PM_xing_Corona_Barometer_nov20_DE.pdf) hat das Unternehmen nun

veröffentlicht.





Arbeitnehmer zieht es wieder in die BürosWährend im Frühjahr noch fast die Hälfte aller deutschen Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer ausschließlich im Home-Office gearbeitet hat, ist es im Novembernur noch rund ein Drittel. Der Trend des Hybrid-Office, also einen Teil derArbeitszeit vor Ort im Unternehmen und einen Teil im Home-Office zu verbringen,scheint sich durchzusetzen.Hybrid-Office kombiniert die Vorteile des Vor-Ort-Arbeitens und des Home-Office.So ermöglicht ein hybrides Arbeiten eine einfachere Trennung zwischenBeruflichem und Privatem. Während die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit imreinen Home-Office verschwimmen oder gar nicht vorhanden sind, fällt es vielenMenschen leichter, abends abzuschalten, wenn sie zumindest tageweise vor Ort imBüro sind. Auch wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Home-Office undentfallende Arbeitswege wertvolle Lebens- und Familienzeit gewinnen, fehlt ihnenoft der soziale Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen. Der eine oder andere Tag imUnternehmen kann dabei Abhilfe schaffen.Es ist davon auszugehen, dass der Trend zum hybriden Arbeiten auch nach derPandemie anhalten wird. Einer Studie der Plattform StepStone (https://www.stepstone.de/ueber-stepstone/press/neue-studie-mehr-investitionen-mitarbeiter/)zufolge möchten zwei Drittel der Unternehmen weiterhin Home-Office undHybridlösungen anbieten, weil sie dadurch ihre Attraktivität als Arbeitgebersteigern und den Wünschen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach mehrFlexibilität nachkommen. "Der Großteil der Unternehmen will aber kein Homeofficefür immer und für alle, sondern eine Mischform zwischen Präsenz- undHomeoffice-Tagen", berichtet Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte beiStepStone.Zehn Jahre Hybrid Office bei alfatrainingDie alfatraining Bildungszentrum GmbH lebt dieses Modell nicht erst seit derCorona-Pandemie, sondern bereits seit zehn Jahren. Seit 2010 setzt alfatrainingsein eigenes DSGVO-konformes Videokonferenz-Tool alfaview erfolgreich für dieinterne und externe Unternehmenskommunikation ein, sodass sich die 700Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der alfatraining Unternehmensgruppe virtuellbesprechen können.Das Weiterbildungsunternehmen bildet in alfaview die Raum- undOrganisationstruktur aller über 100 Standorte in Deutschland und Griechenlandab. In virtuellen Räumen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrengewohnten Teams per Video und Audio vernetzt, egal, wo sie sich gerade befinden.Einen Lockdown oder Kurzarbeit gab es bei alfatraining daher während derCorona-Pandemie nicht: Durch den Einsatz der Videokonferenzsoftware alfaview warein nahtloser Wechsel vom Büro ins Home-Office und wieder zurück möglich.Der Trend zum Hybrid-Office wird auch nach Corona anhalten. Daher ist esnotwendig, dass Unternehmen die dafür nötige Infrastruktur, beispielsweise eineausgereifte Videokonferenzsoftware wie alfaview, bereitstellen. alfaview punktetdabei in Sachen Datenschutz, Usability und Stabilität: Die Kommunikation istlippensynchron, die Benutzung intuitiv und die Verbindung stabil, auch bei hohenTeilnehmerzahlen und bei geringer Bandbreite. Egal, ob sich zweiMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem alfaview-Raum befinden oder 350Personen im Zuschauermodus, eine gemeinsame Kaffeepause ist im virtuellen Raumgenauso möglich wie eine Betriebsversammlung.Wenn auch Ihr Unternehmen alfaview testen möchte, steht Ihnen unsere kostenloseTestversion für Unternehmenskunden zur Verfügung. Weiter Informationen erhaltensie unter http://www.alfaview.com .Pressekontakt:Sonja DeckerPressereferentin / Zentrales Management+49 (721) 35450-450mailto:sonja.decker@alfatraining.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/142050/4787476OTS: alfaview GmbH