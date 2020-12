Vancouver, British Columbia, 10. Dezember 2020 - Hollister Biosciences Inc. (CSE: HOLL, OTCPK: HSTRF, FRANKFURT: HOB) (das „Unternehmen“, „Hollister Cannabis Co.“ oder „Hollister“) – ein diversifiziertes Cannabis-Markenunternehmen, das seine Produkte über mehr als 230 Verkaufsstellen in ganz Kalifornien und über mehr als 80 Verkaufsstellen in ganz Arizona vertreibt – freut sich, im Anschluss an die Pressemeldung vom 30. März 2020 bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Venom Extracts („Venom“) nun auch den zweiten der beiden Umsatzmeilensteine, die in der finalen Vereinbarung zu Venoms Übernahme durch Hollister festgelegt wurden (die „Transaktion“), erreicht hat.

Am 9. Dezember 2020 erlangte Venom den zweiten und damit letzten Umsatz-Meilenstein, indem es von 1. Januar 2020 an gerechnet einen Umsatz von mehr als 40.000.000 CAD generieren konnte. Hollister berichtet außerdem, dass Venom im selben Zeitraum ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBITDA) in Höhe von 4,8 Millionen CAD erzielte. Infolge dessen wird das Unternehmen 9.870.018 Stammaktien (die „Earn-Out-Aktien“) auf bestimmte frühere Aktionäre von Venom zu einem vorab festgelegten Preis von 0,20 Dollar pro Earn-Out-Aktie übertragen. Die Earn-Out-Aktien sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an keine gesetzliche Haltedauer gebunden.

Am 4. November wurde im US-Bundesstaat Arizona ein Gesetz (Prop 207) verabschiedet, das erwachsenen Personen den Konsum von Cannabis als Genussmittel gestattet. Arizona ist ein gut entwickelter Markt für medizinisches Cannabis mit Vergabe von limitierten Lizenzen und verfügt über 123 in Betrieb befindliche Ausgabestellen (Stand: 31. Oktober 2020) sowie 287.715 Patienten (Stand: September 2020). „Der Sieg stellt in Arizona auch die Weichen für einen der größten neuen Marihuanamärkte des Landes. Wenn man den Prognosen von ‚Marijuana Business Daily‘ Glauben schenkt, dann könnte der Markt für Cannabis als Genussmittel in Arizona im ersten Jahr zwischen 375 und 400 Millionen US-Dollar generieren und bis zum Jahr 2024 auf zwischen 700 und 760 Millionen Dollar anwachsen.“