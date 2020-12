DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

Lucapa Diamond Company Limited: Fund eines außergewöhnlichen 101-karätgen Diamanten in Mothae - D-Colour weißer Diamant ist laut Aufzeichnungen der bis dato größte in Mothae gefundene Diamant des Typs IIa - 4. Diamant mit +100 Karat aus Mothae



Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") und ihr Partner, die Regierung des Königreichs Lesotho ("GoL"), geben den Fund eines außergewöhnlichen 101-karätigen weißen Diamanten in der Kimberlit-Diamantenmine Mothae in Lesotho ("Mothae") bekannt.