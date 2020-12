DGAP-News The Grounds Real Estate Development AG veräußert Gewerbegrundstück in Grünheide (Mark) und verdoppelt Ergebnisprognose 2020 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.12.2020, 13:18 | 44 | 0 | 0 10.12.2020, 13:18 | The Grounds Real Estate Development AG veräußert Gewerbegrundstück in Grünheide (Mark) und verdoppelt Ergebnisprognose 2020 ^

The Grounds veräußert Gewerbegrundstück in Grünheide (Mark) und verdoppelt Ergebnisprognose 2020

- Nochmalige Anhebung der Ergebnisprognose 2020 von 2 Mio. EUR auf nunmehr 4 Mio. EUR nach Steuern

- Bis zu 9,75 Mio. EUR zusätzliche Kaufpreiszahlung in Zukunft - Weiterer Schritt auf dem Weg zur rein wohnwirtschaftlichen Ausrichtung Berlin, 10.12.2020 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5) hat heute einen Vertrag über den Verkauf eines Gewerbegrundstücks abgeschlossen, der noch im laufenden Jahr ergebniswirksam wird. Der Vertrag sieht einen sofort fälligen Basiskaufpreis vor, der deutlich über dem aktuellen Buchwert von 11,5 Mio. EUR liegt, und eine mögliche zusätzliche Kaufpreiszahlung von bis zu 9,75 Mio. EUR nach erfolgreichem Abschluss eines Bebauungsplanverfahrens vor. Das veräußerte Grundstück befindet sich in Grünheide (Mark), nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze Berlins entfernt. In seiner unmittelbaren Umgebung wird derzeit die geplante Gigafactory von des Elektroauto-Herstellers Tesla errichtet.

Vor dem Hintergrund dieser Transaktion erhöht der Vorstand der Gesellschaft die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020, die bereits im September angehoben worden war, erneut. Statt bislang 2 Mio. EUR wird nun mit einem Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 4 Mio. EUR gerechnet. "Der Verkauf ist ein wichtiger Meilenstein für unsere weitere Entwicklung. Wir machen nicht nur einen großen Schritt in Richtung der von uns angestrebten rein wohnwirtschaftlichen Aufstellung, sondern erzielen auch ein hervorragendes wirtschaftliches Ergebnis, dass uns hilft, unsere ambitionierten Wachstumsziele umzusetzen. Die erhebliche Liquidität aus der Transaktion setzen wir überwiegend zur Beschleunigung dieses Wachstums ein", kommentiert Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds, die Transaktion. Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

