Als Versicherungsprodukt des Jahres zeichnete das Deutsche Institut fürService-Qualität eine besondere Innovation in den neuen Fonds-Renten aus: deninvestmentorientierten Rentenbezug. Damit können Kunden auch in der Rente einenTeil ihres angesparten Kapitals in Fonds anlegen. So haben sie die Chance aufeine insgesamt höhere Rente als in der klassischen Variante. "Die Auszeichnungzeigt einmal mehr, dass Kunden mit uns optimal für ihr Alter vorsorgen", sagtDr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund.Zahlreiche Auszeichnungen von Top-AnalysehäusernVon der Basis- und der Riester-Rente über die Tarife der betrieblichenAltersversorgung bis hin zu den Privatrenten: Die einzelnen Produkte der neuenFonds-Renten überzeugen. Die Tarife - mit und ohne Garantien - erhieltenzahlreiche Auszeichnungen von Top-Analysehäusern. Allein Franke und Bornbergverlieh den verschiedenen Tarifen ganze sechs Mal das Prädikat FFF+. Damiterreichten sie in ihren jeweiligen Kategorien alle die Bestnote. Auch dieWirtschaftsmagazine Handelsblatt und Capital vergaben bei ihren Rankings sehrgute Noten für die Continentale.Anerkennung erhielten die Tarife auch beim AssCompact-Award. Der kürte dieFavoriten unabhängiger Vermittler in der privaten Altersvorsorge. Dabeischafften die neuen Fonds-Renten mit und ohne Garantien den Sprung in dieTop-Sieben. "Dass die Vermittler unsere Arbeit so schätzen, ist ein besondersschönes Kompliment. Denn sie helfen den Kunden, die optimale Absicherung für dasAlter zu finden", betont Dr. Hofmeier.Ausgezeichneter Anbieter von Fonds-PolicenAuch die Continentale selbst kann sich über Bestnoten freuen. Beim Morgen undMorgen Belastungstest bestätigte der Lebensversicherer seine Top-Wertungen derletzten Jahre. Er erhielt erneut die Höchstnote. Mit sechs Kompassen bekam erauch beim Ascore Unternehmens-Scoring Leben die bestmögliche Wertung. Auf denPunkt brachte es das Deutschen Finanz-Service Institut: Mit der Note 1,2zeichnete es die hervorragende Unternehmensqualität der ContinentaleLebensversicherung aus. Sie überzeugte durch Substanzkraft, Produktqualität undhervorragenden Service.Weitere Informationen gibt es unter https://www.continentale.de/ . FreieVermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter anderem aufhttps://makler.continentale.de/frv-upgrade . Mehr zum investmentorientiertenRentenbezug lesen Vermittler zudem aufhttps://makler.continentale.de/investmentorientierter-rentenbezug .Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des ContinentaleVersicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken desVersicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform derObergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wieim gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 alsPensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 827.000 Verträge underzielt Beitragseinnahmen von rund 860 Millionen Euro. Verbunden mit ihrerSubstanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt,die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantienanbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischenAltersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.continentale.de/ .