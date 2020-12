Hamburg (ots) -



- 94% der befragten Unternehmen hatte zeitweise Unterbrechung der Lieferkette

(Deutschland 95%), jedes fünfte Unternehmen davon "schwerwiegende

Beeinträchtigungen", Deutschland mit 16% etwas weniger stark betroffen

- 52% hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die eigene Lieferkette abzusichern

- 55% der Unternehmen erwägt zudem die Verlagerung der Produktion und neue

Lieferanten

- "Reshoring" heiß diskutiert - doch nur wenige Unternehmen planen, die

Produktion tatsächlich ins eigene Land zurückzuholen

- Diskussion bringt Unternehmen jedoch dazu, alle Optionen detailliert zu prüfen

und sich möglichst krisensicher aufzustellen



Die Covid-19-Pandemie hat globale Lieferketten vielerorts unterbrochen und

Diskussionen über "Reshoring", also die Rückholung der Produktion ins eigene

Land, angeheizt. Der weltweit führende Kreditversicherer Euler Hermes hat in

seiner jüngsten Studie Unternehmen auf den Zahn gefühlt und zwischen Mitte

Oktober und Anfang November 2020 insgesamt knapp 1.200 Unternehmen aus sechs

verschiedenen Branchen in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und

Italien zu Lieferketten in Zeiten von Covid-19 sowie eventuell geplanten

Maßnahmen zur Stabilisierung befragt.







zeitweise Unterbrechungen der eigenen Lieferkette zu kämpfen, auch in

Deutschland (95%)", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. "Jedes fünfte Unternehmen davon berichtete sogar von

schwerwiegenden Unterbrechungen. Das zeigt, wie stark die heutige globale

Wirtschaft vernetzt ist und wie groß der Schock durch Covid-19 auf die globalen

Lieferketten war. Als Reaktion hat über die Hälfte (52%) bereits

Absicherungsmaßnahmen ergriffen. Zudem erwägt mit 55% die Mehrheit der

Unternehmen sowohl eine Verlagerung ihrer Produktion als auch neue Lieferanten."



Lieferkette sichern: Hamsterkäufe, Versicherung, Ersatzlieferanten oder

Verlagerung



Jeder zweite Unternehmenschef hat nach eigenen Angaben auf die Unterbrechung der

Lieferketten bereits reagiert und Absicherungsmaßnahmen ergriffen, von

Versicherungen über "Hamsterkäufe" und Bevorratung oder Notfall-Lieferanten als

Backup. Sie haben sich eingehend mit den Lieferketten beschäftigt und überwachen

Veränderungen nun wesentlich detaillierter. Aber auch Produktionsverlagerungen

und neue Lieferanten spielen bei den Überlegungen der Unternehmen für die

Zukunft eine große Rolle.



Insbesondere die fehlende Schutzausrüstung zu Beginn der Pandemie hatte zuletzt

die Diskussionen um eine Rückholung der Produktion ins eigene Land entfacht. Die Seite 2 ► Seite 1 von 4



