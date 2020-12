Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DGAP-Adhoc The Grounds Real Estate Development AG veräußert Gewerbegrundstück in Grünheide (Mark) und verdoppelt Ergebnisprognose 2020 DGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien/Prognoseänderung The Grounds Real Estate Development AG veräußert Gewerbegrundstück in Grünheide (Mark) und verdoppelt Ergebnisprognose 2020 10.12.2020 / 13:15 CET/CEST …