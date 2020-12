L&T Technology Services erhält Auftrag über mehr als 100 Millionen US-Dollar für Anlagentechnik von globalem Öl- und Gasunternehmen

Im Rahmen des 5-Jahres-Vertrags wird LTTS an beiden Standorten fachübergreifende anlagentechnische Aufgaben übernehmen, darunter Bedienung, Ingenieurarbeiten und Support hinsichtlich der Steuerungstechnik. LTTS wird seine hauseigenen digitalen Engineering-Tools sowie neuzeitliche Technologien und Lösungen einsetzen, um die Projektdurchführung zu optimieren und Effizienzsteigerungen für den Kunden voranzutreiben. Die beiden Standorte, die im Aufgabenbereich von LTTS liegen, sind integrierte Raffinerie-, Chemie- und Polymeranlagen und gehören derzeit zu den zehn größten Downstream-Anlagen in den USA.

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115; NSE: LTTS), ein namhaftes globales Unternehmen, das ganz auf ingenieurtechnische Dienstleistungen spezialisiert ist, hat bekannt gegeben, dass es von einem globalen Öl- und Gasunternehmen als primärer technischer Partner zur Unterstützung von zwei seiner integrierten Raffinerie- und Chemieherstellungsanlagen in den USA ausgewählt worden ist. Dabei handelt es sich um einen mehrjährigen Auftrag in einer potenziellen Höhe von mehr als 100 Mio. USD.

Dr. Keshab Panda, CEO und MD von L&T Technology Services, sagte: „Unser Schwerpunkt auf multivertikalen Großaufträgen mit Kundennähe mittels Inanspruchnahme digitaler und neuzeitlicher Technologien bringt die gewünschten Ergebnisse ein. Der neueste Fall eines Großkunden, der LTTS ein mehrjähriges Arbeitsprogramm zuspricht, bezeugt unsere globale Fachkompetenz in der Anlagentechnik.“

„LTTS freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem der führenden Öl- und Gasunternehmen der Welt, das sich auf die Herstellung von günstigen und nachhaltigen Energie- und Chemieprodukten spezialisiert hat. Unsere Techniker haben lange Zeit in der Erdöl- und Erdgasindustrie gearbeitet und verfügen über ein besonderes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen in der Energie- und Chemiebranche. Dies ist ein prestigeträchtiger Auftrag für LTTS, und wir freuen uns sehr darauf, uns auf diesen Kunden einzulassen und ihm im Rahmen der Verbesserung der betrieblichen Effizienz einen Mehrwert einzubringen“, so Dr. Panda weiter.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Stammkunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien, und wir haben mehr als 15.900 Mitarbeiter, die in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Verkaufsbüros und 52 Innovationslabors tätig sind (Stand: 30. September 2020). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

