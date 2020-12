MORGAN STANLEY belässt NEMETSCHEK AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Nemetschek auf "Underweight" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Adam Wood in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick für die Branchen Software, Hardware sowie IT- und Zahlungsdienstleistungen. Seine Favoriten für 2021 sind Amadeus IT, Adyen und Ericsson. Beim Bausoftwarespezialisten Nemetschek ist er skeptischer für das Wachstumstempo als der Markt./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 03:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.