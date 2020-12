Auf dem Edelmetall-Markt kursiert vermehrt Falschgold. Dabei werden die Fälschungen immer raffinierter und sind für den Laien oftmals nur schwer zu erkennen. Wie entlarven Edelmetallexperten Falschgold?

Das Lieblingsmetall professioneller Goldfälscher ist Wolfram, denn das Schwermetall hat fast exakt die gleiche Dichte wie Gold. Während das gelbe Edelmetall mit einer Reinheit von 99,99 Prozent eine Dichte von 19,32 Gramm pro Kubikzentimeter hat, liegt die Massendichte von Wolfram nur wenig darunter bei 19,25 Gramm pro Kubikzentimeter. Goldfälscher nutzen diese physikalische Eigenschaft von Wolfram, um dick vergoldete Münzen und Barren mit Wolframkern in den Umlauf zu bringen.

Tatsächlich ist es auch in Deutschland kein Problem an solche gut gemachten wolframhaltigen Gold-Fälschungen zu gelangen. Auf der chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba.com bieten dutzende Händler solche Highend- Plagiate an. Eine professionelle wolframbasierte Gold-Fälschung des American Gold Eagle – eine Ein-Unze-Anlagemünze - wird dort beispielsweise für rund 200 Euro angeboten. Die gefälschte Münze hat dabei fast das identische Maß und Gewicht wie das Original und ist deshalb für Laien nur schwer als Fälschung zu erkennen. Die echte Goldmünze ist derzeit fast 1.600 Euro wert.