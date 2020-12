RBC belässt Allianz SE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Allianz SE auf "Underperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Im Corona-Jahr 2020 hätten die Anleger das Risiko gescheut und die Versicherer links liegen gelassen, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Resultat sei der Sektor damit im Vergleich am günstigsten bewertet. Die Allianz hingegen sei zwar ein gut austariertes Unternehmen mit einem soliden Ergebnismix; doch angesichts des Bewertungsaufschlags zu dem engsten Wettbewerber Axa sollten Anleger besser auf einen günstigeren Einstiegspunkt warten./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 18:09 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.