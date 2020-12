BARCLAYS belässt Suedzucker auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,60 Euro belassen. Der Zuckerkonzern könne derzeit nur dank des Ethanolgeschäfts seine Prognosen aufrecht erhalten, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sollte die Firma 2022 wieder schwarze Zahlen schreiben, doch die Erträge im Zuckergeschäft dürften für die absehbare Zukunft nicht die Kapitalkosten abdecken. Wegen der hohen Verschuldung zeige das Chance/Risiko-Profil nach unten. Mit großem Interesse erwartet der Experte daher die Vorstellung der Strategie des neuen Konzernchefs in 2021./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 10:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.