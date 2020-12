---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)



Plan Optik AG: Konkretisierung der Prognose - Moderater Umsatz- und Ertragsrückgang im Gesamtjahr 2020 erwartet



Elsoff, 10.12.2020 - Die Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8) konkretisiert die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Aufgrund der hohen Unsicherheit durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, war eine qualitative Prognose innerhalb konkreter Bandbreiten bislang nicht möglich.

Nach dem Corona-bedingten Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Halbjahr kam es im zweiten Halbjahr zu einer Stabilisierung der Umsätze und Ergebnisse im Konzern. Insbesondere die Umsätze in der AG lagen oberhalb der in Folge der Corona- Pandemie im Frühjahr angepassten Erwartungen. Der Vorstand rechnet auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs und der aktuellen Auftragslage jetzt für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Konzernumsatz zwischen EUR 8,3 Mio. und EUR 8,7 Mio., was gegenüber dem Vorjahr (2019: EUR 8,9 Mio.) lediglich einen leichten Rückgang um wenige Prozentpunkte bedeutet.



Auf die wirtschaftliche Sondersituation durch die Corona-Pandemie, die für die Mehrzahl der Kunden der Plan Optik AG als auch den Konzern selbst eine außerordentliche Belastung darstellt, wurde bereits anlässlich der Vorlage des Halbjahresberichts eingegangen. Die unterschiedliche Betroffenheit der Kunden der Plan Optik AG durch die Pandemie zeigt sich auch darin, dass sowohl Kunden ihre Abrufe bei der Plan Optik AG deutlich reduziert haben, als auch mit einigen bestehenden Kunden neue Umsatzrekorde verzeichnet werden konnten. Beispielhaft ist hier insbesondere ein 2019 gestartetes Großprojekt im Consumersegment zu nennen, das zwischenzeitlich richtig angelaufen und umsatzwirksam ist.