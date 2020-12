DEN HAAG (dpa-AFX) - Im Kampf gegen verbotenen Handel mit Medikamenten und Doping-Substanzen haben europäische Ermittler 25 kriminelle Banden ausgehoben. 667 Personen seien bei dem Einsatz festgenommen worden, wie die europäische Polizeibehörde Europol am Donnerstag in Den Haag mitteilte. Große Mengen an Medikamenten im Wert von rund 73 Millionen Euro wurden demnach sichergestellt.

Die Ermittler hatten große Mengen an illegalen und oft gefälschten Medikamenten sowie Tonnen chemischer Substanzen entdeckt. Dazu gehörten nach Angaben von Europol Krebs-Medikamente, Arzneimittel gegen Erektionsstörungen, Schmerz- und Verhütungsmittel sowie Antibiotika. Die Banden hätten auch Aufputschmittel und Hormonpräparate hergestellt und gehandelt.