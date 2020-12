Openbank erweitert das Angebot in Deutschland mit einer umfassenden Brokerage-Plattform

Hamburg/Madrid (ots) - Openbank, die größte zu 100 % digitale Bank in Europa

nach Einlage- und Anlagevolumen und Teil der Santander-Gruppe, erweitert ihr

Angebot mit einer eigenen Brokerage-Plattform. Kunden können nun mit rund 4.000

Einzelaktien aus 25 Märkten, 800 Exchange Traded Funds (ETFs) sowie 1.200

Investmentfonds von 70 Asset Managern handeln.



"Mit der Brokerage-Plattform vervollständigen wir unser aktuelles Angebot zur

Geldanlage rund um unseren Digitalen Vermögensverwalter (Robo-Advisor), die

Sparpläne sowie unser Fondsangebot in Deutschland. Wir geben unseren Kunden

damit die Möglichkeit, über eine einfache, direkte und kundenorientierte

Oberfläche ihre Finanzen in die eigene Hand zu nehmen, und mit dem Aktienhandel

und der Geldanlage zu starten", erklärt Gonzalo Pradas, Head of Wealth

Management & Chief Investment Officer bei Openbank.









Neben der selbstständigen Geldanlage können Kunden auch den Digitalen

Vermögensverwalter nutzen, und so von der Expertise des Openbank

Investment-Ausschusses profitieren, der von BlackRock und Santander Asset

Management beraten und unterstützt wird. Der Digitale Vermögensverwalter richtet

sich mit einer Mindestinvestition von nur 500 Euro sowohl an Kunden, die sich

neu mit der Geldanlage auseinandersetzen, als auch an fortgeschrittene Anleger.



Der Vermögensverwalter passt seine Anlagestrategien mit Unterstützung des

Investment-Ausschusses regelmäßig an, um auf Marktentwicklungen zu reagieren.

Ein Fokus des Robo-Advisors liegt auf ESG-Fonds.



"Mit unserem Angebot wollen wir in Deutschland auch Kunden, die sich bisher noch

nicht groß mit der eigenen Geldanlage auseinandergesetzt haben, den Einstieg

durch einfache und übersichtliche Lösungen ermöglichen", erklärt Steve Langer,

Market Director Germany der Openbank. "Gerade bei Robo-Advisorn sehen wir in

Deutschland wachsendes Interesse."



