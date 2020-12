BayWa-Beteiligung Mr+Mrs Homes räumt Innovationspreis ab und geht deutschlandweit in die Fläche - Wohnhaus-Konfigurator revolutioniert das Bauen für jedermann

DGAP-Media / 10.12.2020 / 14:11

Mr+Mrs Homes räumt Innovationspreis ab und geht deutschlandweit in die Fläche

Wohnhaus-Konfigurator revolutioniert das Bauen für jedermann München, 10. Dezember 2020 - Das neue Auto im Netz nach den eignen Wünschen konfigurieren ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. So ähnlich darf sich das der Häuslebauer auch beim 3D-Wohnhaus-Konfigurator Mr + Mrs Homes (mrmrshomes.de) vorstellen. Aber eben nur so ähnlich, denn so spielerisch leicht die Plattform für den Anwender auch daherkommt, im Hintergrund passiert weit mehr, als ein bloßer Ausstattungs-Konfigurator zu leisten vermag. Mr + Mrs Homes kann BIM (Building Information Modeling) - die hohe Kunst des digitalen Bauens - und revolutioniert damit den gesamten Bauprozess. Überzeugt hat der 3D-Wohnhaus-Konfigurator beim diesjährigen Branchenkongress für zukunftsweisende smarte Lösungen im Bauwesen, BIM World Munich, sodass Mr + Mrs Homes aus einem international besetzten Bewerberfeld als Sieger des Smart Building/Smart Construction Innovation World Cups 2020 hervorging. Für die "Väter" von Mr + Mrs Homes - zwei Regensburger Architekten mit dem IT-Unternehmen PURE Applikationen GmbH & Co. KG sowie die BayWa AG als strategischer Partner über ihren Baustoffbereich und Mitgesellschafter des innovativen Start-ups - ist dies Bestätigung für ihren Weg, den Wohnhaus-Konfigurator über Systempartnerschaften mittelfristig deutschlandweit auszurollen. Der digitale Zwilling des späteren realen Gebäudes, wie er auf der Plattform von Mr + Mrs Homes erzeugt wird, bringt Planungs- und Kalkulationssicherheit, Erleichterungen beim Genehmigungsprozedere sowie mehr Zuverlässigkeit und Qualität in der Bauausführung. Und nicht zuletzt bietet Mr + Mrs Homes dem Häuslebauer die Chance, ein von Architektenhand geplantes Haus den individuellen Vorlieben und finanziellen Möglichkeiten gemäß zu gestalten, jeweils live sichtbar im 3D-Modell und bei der Festpreisanzeige. Durch die Einbindung regionaler Bau- und Handwerksbetriebe stärkt Mr + Mrs Homes zudem die Wertschöpfung in der Region. Bewährt hat sich Mr + Mrs Homes bereits bei einem Siedlungsprojekt mit rund 130 Einfamilienhäusern in der Nähe von Leipzig. Erste Systempartner in Franken und Oberbayern markieren nun den Start von Mr + Mrs Homes, sukzessive in die Fläche zu gehen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



