BERLIN (dpa-AFX) - Inhalte aus dem deutschsprachigen Raum sind laut Netflix in diesem Jahr auf der ganzen Welt populär gewesen. Die historische Action-Serie "Barbaren" rund um die Hermannsschlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christus hat es in 91 Ländern in die jeweiligen Top 10 des Jahres geschafft. Sie sei damit "die zweiterfolgreichste nicht-englischsprachige" Netflix-Serie weltweit gewesen, teilte der Streamingdienst am Donnerstag mit.

Beliebter in diesem Feld sei lediglich die vierte Staffel der spanischen Netflix-Serie "Haus des Geldes" gewesen, so der Streamingdienst. Die dritte Staffel von "Dark" war in 85 Ländern in den Top 10 vertreten und landet damit auf dem zehnten Platz der populärsten nicht-englischsprachigen Produktionen weltweit.