GFT Technologies SE: GFT von Everest Group als „Major Contender' im Bereich Systemintegration mit AWS, Azure und GCP anerkannt

- In drei neuen PEAK Matrix(R)-Berichten erkennt die Everest Group GFT als "Major Contender" für Systemintegration mit allen drei großen weltweiten Cloud-Anbietern an - GFT wird bis Ende 2020 über 1.000 Cloud-Spezialisten beschäftigen und sein Team weiter ausbauen - Das Unternehmen unterhält starke Partnerschaften mit allen großen Cloud-Anbietern

Stuttgart, 10. Dezember 2020 - GFT wurde vom Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Everest Group für seine Kompetenz in der Systemintegration mit Amazon Web Services, Google Cloud Platform und Microsoft Azure als "Major Contender" ausgezeichnet. Drei verschiedene Berichte hoben GFT als eines von wenigen Unternehmen weltweit als Cloud-Experten heraus.

Mit den PEAK Matrix(R)-Berichten wird die Leistung unterschiedlicher Anbieter anhand von zwei Hauptkriterien bewertet: Markterfolg und weltweite Leistungsfähigkeit. Für Letztere werden Skalierbarkeit, Reichweite, Innovationen, Investitionen und Marktpräsenz analysiert. In den drei Berichten bewertet die Everest Group erstmalig die Fähigkeiten von Unternehmen bei der Systemintegration auf Cloud-Plattformen.

GFT hat sich in den letzten Jahren als ein führender Anbieter von Cloud-Diensten fest etabliert. Das Unternehmen baute branchenweit eines der stärksten Teams von Cloud-Experten auf - Ende 2020 wird es über 1.000 Mitglieder umfassen. GFT pflegt zudem starke Partnerschaften mit allen drei großen weltweiten Anbietern von Cloud-Plattformen sowie mit vielen Unternehmen, die sich auf führende branchenspezifische Lösungen konzentrieren. Anfang des Jahres wurde GFT zudem zum "Google Cloud 2019 Breakthrough Partner of the Year" ernannt. Die Cloud-Expertise von GFT war in den vergangenen Jahren sehr gefragt. Zuletzt verzeichnete das Unternehmen bei Cloud-Services im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 52 %.