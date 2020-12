Wirtschaft Eil +++ EZB pumpt weitere 500 Milliarden Euro in den Markt Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 10.12.2020, 14:38 | 82 | 0 | 0 10.12.2020, 14:38 | Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge der Coronakrise pumpt die Europäische Zentralbank (EZB) weitere 500 Milliarden Euro in den Markt. Das beschloss der EZB-Rat am Donnerstag.



