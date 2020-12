GAM ernennt Stephanie Maier zur globalen Leiterin Sustainable and Impact Investment Gastautor: Simon Weiler | 10.12.2020, 02:58 | 34 | 0 | 0 10.12.2020, 02:58 | In dieser neu geschaffenen globalen Funktion wird Stephanie Maier für die Leitung der nachhaltigen Anlage- und ESG-Strategie (Environmental, Social and Governance) von GAM verantwortlich sein und das ESG-Angebot für Kunden stärken. Stephanie Maier bringt 18 Jahre Erfahrung in nachhaltigen Investitionen und ESG-Strategien mit. Sie kommt zu GAM von HSBC Global Asset Management, wo sie als Direktorin für Responsible Investment tätig war. Davor war sie sieben Jahre lang bei Aviva Investors tätig, zuletzt als Leiterin der Abteilung für nachhaltige Anlagestrategien und Research. Davor war sie Forschungsleiterin bei EIRIS, einem ESG-Forschungs- und Beratungsunternehmen. Sie hat einen BA in Biowissenschaften von der Universität Oxford und einen MSc in Umwelttechnologie vom Imperial College London. Peter Sanderson, Group CEO bei GAM: „Wir freuen uns, Stephanie Maier bei GAM willkommen zu heißen. Sie bringt einen reichen Erfahrungsschatz im ESG-Bereich mit und verfügt in diesem Gebiet über eine der fundiertesten Expertisen der Branche. Covid-19 hat die Bedeutung von ESG-Kriterien sowohl für GAM als auch für unsere Kunden weiter gestärkt. Die Ernennung von Stephanie Maier ist Ausdruck unseres Anspruchs eine führende Rolle bei Investitionen, Innovationen und nachhaltiger Denkweise einzunehmen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen." » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



