AGRAVIS beteiligt sich an Innovationshub Seedhouse Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/) stärkt ihre Position als innovativer Dienstleister für die Landwirtschaft sowie als Digitalisierungstreiber, der digitale Vertriebswege und neue profitable Geschäftsmodelle entwickelt. Deshalb beteiligt sich das Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen zum 1. Januar 2021 am Innovationshub Seedhouse (https://www.seedhouse.de/) mit Sitz in Osnabrück, das sich als Accelerator auf Startups aus den Branchen Agrar, Ernährungswirtschaft und Digitalisierung konzentriert. Das Seedhouse-Accelerator-Programm hilft Gründerteams in wenigen Monaten von der Geschäftsidee zur Marktreife. Die Unterstützung besteht aus der Bereitstellung von Büroinfrastruktur, individuellem Coaching und Mentoring sowie Zugang zu einem Netzwerk aus potenziellen Kunden, Investoren und Partnern. Seedhouse geht außerdem bei ausgewählten Startups Beteiligungen ein.

"Der stetige Austausch und die gegenseitige Unterstützung zwischen Startups und etablierter Wirtschaft hat sich beim Seedhouse bewährt. Wir freuen uns sehr, in Zukunft mit AGRAVIS einen weiteren starken Partner an der Seite unserer Startups zu wissen" betont Florian Stöhr, Geschäftsführer der Seedhouse Accelerator GmbH.