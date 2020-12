Tele Columbus baut neues Glasfaser-Stadtnetz in Borna

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus aus Berlin wird in der sächsischen Stadt Borna ein neues Glasfaser-Stadtnetz verlegen. Mit diesem sollen knapp 4.200 Wohnungen erschlossen werden, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. Man geht davon aus, dass das Netz ab Anfang 2023 in den Vollbetrieb gehen kann. Schon zuvor solle die IP-Anbindung für die Dienste Telefon und Breitbandinternet nutzbar sein.Zu finanziellen Details macht Tele ...