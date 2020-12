Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap auf die Covestro-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn sich der Kursanstieg nicht im Tempo der vergangenen Monate fortsetzt.

Am 16. März 2020 verzeichnete die im DAX gelistete Aktie des Herstellers von innovativen polymeren Werkstoffen, die in nahezu sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens vorhanden sind, Covestro (ISIN: DE0006062144), bei 23,54 Euro ein Allzeittief. Danach konnte sich die Aktie in den folgenden Monaten wieder bis in den Bereich von 47 Euro erholen.

Nach der Erhöhung der Jahresprognose und den Neubewertungen der Mehrheit der Analysten, die die Covestro-Aktie mit Kurszielen von bis zu 65 Euro (Goldman Sachs) als kaufens- oder zumindest haltenswert einstuften, beschleunigte sich der Kursanstieg der Covestro-Aktie in den vergangenen Tagen nochmals deutlich. Am 9. Dezember 2020 fand die Kursrally bei 50,94 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt.