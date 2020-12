DORTMUND (dpa-AFX) - Für Michael Zorc gibt es bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals am Montag keinen Wunschgegner für Borussia Dortmund. "Bei der Auslosung ist es wie mit dem Wetter. Das können wir nicht beeinflussen. Das nehmen wir so, wie es ist", sagte der BVB-Sportchef am Donnerstag.

Als Erster der Gruppe F können die Dortmunder im Februar und März auf den FC Barcelona, Atlético Madrid, den FC Sevilla, Atalanta Bergamo oder den FC Porto treffen. "Es ist gut, dass wir Erster geworden sind, wenn man sich die möglichen Gegner anschaut. Dennoch braucht man etwas Losglück", sagte Zorc.