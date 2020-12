NEW YORK (dpa-AFX) - Der rapide Kursverfall bei den US-Technologiewerten zur Wochenmitte hat die November-Rally an der Wall Street jäh unterbrochen. Mit einer Aufholjagd ist am Donnerstag vorerst nicht zu rechnen: Die US-Futures dämmten zuletzt im Einklang mit den Kursen in Europa ihre Gewinne ein, wo die neuen geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) die Anleger nicht weiter aus der Deckung locken konnten. Zuletzt deutete sich gar ein negativer Auftakt an.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn mit 0,21 Prozent im Minus bei 30 007 Punkten. Tags zuvor hatte der US-Leitindex abermals ein historisches Hoch markiert, war jedoch danach wegen Gewinnmitnahmen leicht ins Minus zurückgefallen. Die Technologiewerte erwischte es noch deutlicher: Sie hatten den größten Tagesverlust seit einem Monat gesehen - zuvor hatte der europäische Chiphersteller STMicro seine Mittelfristziele verschoben und die Anleger verschreckt.