HANNOVER (dpa-AFX) - Irgendwie muss es weitergehen in diesem verflixten Corona-Winter. Tui-Chef Fritz Joussen beschwört den Durchhaltewillen der eigenen Belegschaft ebenso wie die Reiselust der Verbraucher - soweit noch vorhanden. "Man hätte auch sagen können, man schließt die ganze Firma ab", meint der Lenker des weltgrößten Touristikkonzerns zur kalten Jahreszeit. "Aber das wäre keine besonders gute Idee."

An der Börse kommen die Nachrichten schlecht an. Am Nachmittag lag die Aktie mit vier Prozent im Minus bei 4,721 Euro. Analysten zeigen sich von der Höhe des Verlusts im sonst besonders lukrativen Sommerquartal enttäuscht. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier fast 60 Prozent an Wert eingebüßt.