APA gründet IT-Tochter für Ausbau des Auslandsgeschäfts

"Würden die Medien heute - im Zeitalter der Digitalisierung - eine unabhängigeNachrichtenagentur gründen, dann wären neben den zuverlässigen redaktionellenDiensten insbesondere auch moderne IT-Services ein fixer Bestandteil imGrundauftrag der Agentur", betont Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand derAPA-Gruppe.Die beiden Technologie-Unternehmen seien auch das Sprungbrett der APA ininternationale Märkte. "Die APA-IT und die Gentics Software liefern bereitssmarte Medien- und Kommunikations-Technologien 'Made in Austria´ in die Schweizund nach Deutschland", so Pig.Die zukünftige Geschäftsführung der Gentics Software GmbH werden Philipp Dörre,bisheriger Bereichsleiter der Gentics Software, und Doris Pokorny, ChiefFinancial Officer der APA-Gruppe, bilden. Die Austöchterung soll im erstenHalbjahr 2021 erfolgen und rückwirkend zum 1. Jänner 2021 wirksam werden.Die APA-GruppeDie APA - Austria Presse Agentur setzt sich aus der genossenschaftlichorganisierten Nachrichtenagentur und nationalen und internationalenTochterunternehmen zusammen. Sie befindet sich im Eigentum österreichischerTageszeitungen und des ORF und bietet hochwertige inhaltliche wie technologischeLösungen für den Redaktions- und Medienbetrieb sowie die Kommunikationsbranche.Die Redaktion versorgt weite Teile der österreichischen Medienlandschaft mitaktuellen Nachrichten in Texten, Bildern, Grafiken, Audio- und Videoformaten.Die Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige,schnelle und faktenbasierte Quelle.APA-IT Informations Technologie GmbH: https://apa.at/about/apa-tech/Gentics Software: https://www.gentics.com/genticscms/index.de.htmlAPA-Gruppe: http://www.apa.at