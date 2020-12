Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ACTAQUA GmbH platziert Anleihevolumen (A3H2TU) in Höhe von 6 Mio. Euro via Private Placement Erste Platzierungsrunde abgeschlossen – die ACTAQUA GmbH hat in einer ersten Tranche rund 6 Mio. Euro ihrer neuen 7,00%-Debüt-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TU8) platziert. Die eingeworbenen Mittel dienen nach Angaben der Emittentin in erster Linie …