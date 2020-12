Börse Stuttgart-News Euwax Trends Gastautor: Börse Stuttgart | 10.12.2020, 15:34 | 57 | 0 | 0 10.12.2020, 15:34 | STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart Anlegertrends

Diese Biotech-Aktie stieg in zwei Tagen um 100%

Der DAX zeigt sich am Donnerstagvormittag fast unverändert bei rund 13.350 Punkten. Für Belastung sorgen die Autobauer, die allesamt unter den Tagesverlierern zu finden sind. Vor der EZB-Sitzung am Nachmittag scheinen die Anleger vorerst abzuwarten. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

Einen fulminanten Kursverlauf zeigte die Aktie des Münchner Biotechnologie-Unternehmen Formycon. Innerhalb der letzten zwei Tage konnte die Aktie sich nahezu verdoppeln. Das Unternehmen stellte einen SARS-CoV-2-Blocker vor, der eine Infektion mit dem Corona-Virus vollständig verhindern können soll. Die Einführung des Medikaments wird aber erst für das Jahr 2022 erwartet. Heute scheinen Stuttgarter Anleger vorerst Gewinne mitzunehmen; die Aktie notiert 0,7% im Minus. Ebenfalls rege gehandelt werden die Papiere von CureVac. Das Tübinger Unternehmen notiert heute mit 2,6% im Minus. Angesichts des starken Kursanstiegs der letzten Wochen scheinen die Anleger der Aktie eine Verschnaufpause zu gönnen. Nach CureVac und Formycon macht BioNTech das deutsche „Corona-Impfstoff-Triple“ komplett. Die Aktie des Mainzer Unternehmens notiert immerhin mit 0,9% im Plus. Trotz der Nachricht über einen Hackerangriff auf die Europäische Arzneimittelagentur (EMA), von dem auch Dokumente von BioNTech betroffen sein sollen, scheinen Anleger heute positiv gestimmt zu sein. Börse Stuttgart auf YouTube

Die Verhandlungen zwischen Brüssel und London befinden sich im Endspurt - gelingt bis zum 31.12. noch ein Deal? Was sind die Knackpunkte, welche Folge hätte die "No Deal"-Variante für die deutsche Wirtschaft, welche für Großbritannien? Und könnte die Klarheit die Underperformance der britischen Aktien beenden? Einschätzungen von Carsten Klude, Chefvolkswirt bei MM Warburg. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watchv=vdmeMa5tTpw&utm_term=2400962858 Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment bewegt sich im bisherigen Handelsverlauf in einer Bandbreite von 0 bis -50. Die überwiegende Zeit liegt er dabei deutlich im negativen Terrain. Die Stuttgarter Derivateanleger trauen dem DAX anscheinend keine Kurssteigerungen mehr zu. Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Costco Wholesales (WKN JJ1UGG) Der Call-Optionsschein auf die amerikanische Großhandelskette Costco Wholesales verzeichnete gestern über 350 Preisfeststellungen. Auch heute gehen eine Vielzahl von Kauforders in dem Call-Optionsschein ein. Der Konzern wird am heutigen Abend seine Quartalszahlen veröffentlichen. Für die Aktie geht es um 0,34% auf 311,00 Euro nach unten. 2. Knock-out-Call auf NIO (WKN TT3ZC6)

Seit ein paar Tagen wird ein Knock-out-Call auf den Elektroautomobilhersteller NIO von den Anlegern stark gehandelt. Unsere Händlerin verzeichnet am heutigen Tag einen Überhang der ausgeführten Kauforders. Die NIO-Aktie ist im gestrigen späten Handel bis auf 35,90 Euro gefallen. Aktuell notiert sie bei 36,60 Euro. 3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

In einem seit Monaten beliebten Call-Optionsschein auf den Onlineriesen Amazon finden heute sehr viele Preisfeststellungen statt. Laut Auskunft unseres Händlers dominieren im bisherigen Handelsverlauf die Kauforders. Die Amazon-Aktie notiert mit 2.571 Euro beinahe unverändert. Disclaimer:

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)







