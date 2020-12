---------------------------------------------------------------------------

Ekosem-Agrar AG mit überproportionaler Ergebnissteigerung in den ersten neun Monaten 2020



* Betriebsleistung steigt auf 477,7 Mio. Euro (Vj. 401,4 Mio. Euro; +19 %)

* Umsatzanstieg um 27 % auf 338,7 Mio. Euro (Vj. 267,6 Mio. Euro)

* EBITDA erreicht 171,7 Mio. Euro (Vj. 110,6 Mio. Euro; +55 %)

Walldorf, 10. Dezember 2020 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat ihre operative Geschäftstätigkeit in den ersten neun Monaten 2020 weiter ausgebaut. So stieg der Umsatz um rund 27 % auf 338,7 Mio. Euro (Vj. 267,6 Mio. Euro).



Insgesamt wurden im Zeitraum von Januar bis September 2020 rund 685.000 Tonnen Rohmilch gemolken. Die durchschnittliche tägliche Rohmilchleistung lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei rund 2.500 Tonnen. Dabei überschritt die Gesamtherde erstmals die Zahl von 200.000 Tieren - ein Plus von 10 % gegenüber Jahresanfang. Die Anzahl der Milchkühe beläuft sich zum 30. September 2020 auf knapp 100.000 Tiere (+2 %). Die Corona-Pandemie ließ die Milchpreise im 2. Quartal 2020 global fallen, da die Gastronomie als wichtiger Abnehmer von Milchprodukten in weiten Teilen der Welt praktisch ausfiel. Im weiteren Jahresverlauf konnten sich die Preise jedoch wieder erholen, sodass die Gruppe in den ersten neun Monaten mit 29 Rubel je Kilogramm sogar einen höheren Rohmilchpreis als im Vorjahreszeitraum (9M 2019: 28 Rubel) erzielte. In Euro lag der Rohmilchpreis mit 37 Eurocent aufgrund der Rubelschwäche knapp unter dem Vorjahresniveau (9M 2019: 38 Eurocent).



Die Betriebsleistung (Umsatz zuzüglich Wert- und Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie biologischen Vermögenswerten und sonstige betriebliche Erträge) stieg in den ersten neun Monaten 2020 um ca. 19 % auf 477,7 Mio. Euro (Vj. 401,4 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 55 % auf 171,7 Mio. Euro (Vj. 110,6 Mio. Euro), woraus sich eine EBITDA-Marge von 35,9 % (Vj. 27,6 %) ergibt. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 85 % auf 107,9 Mio. Euro (Vj. 58,4 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von 22,6 % (Vj. 14,5 %) entspricht.