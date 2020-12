EZB-Pressekonferenz von Lagarde: Highlights

Christine Lagarde, die Chefin der EZB, präsentierte die gemischte Lage der Wirtschaft und sprach gleichzeitig über die Maßnahmen, die die Notenbank im Zusammenhang mit der laufenden Coronavirus-Pandemie ergriffen hat. Nachfolgend präsentieren wir Ihnen einige Highlights aus der EZB-Pressekonferenz.

Die EZB erwartet, dass die Wirtschaft im 4. Quartal schrumpfen wird, da der Dienstleistungssektor stark betroffen ist und die Inflation auf sehr niedrigem Niveau bleibt. Außerdem deuten die eingehenden Daten auf ausgeprägtere kurzfristige Auswirkungen der Pandemie hin.

Die Erhöhung des PEPP-Programms spiegelt die Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Aktivität wider und kann bei Bedarf angepasst werden.

Die politischen Entscheidungsträger genehmigten weitere langfristige Kredite zu günstigen Konditionen für ein weiteres Jahr bis Juni 2022 und kündigten vier zusätzliche längerfristige Pandemie-Notfallrefinanzierungsgeschäfte an, die 2021 angeboten werden sollen.

Die Aussichten für die Wirtschaftsaktivität wurden kurzfristig nach unten korrigiert, wobei das BIP im Jahr 2021 nur noch um 3,9% wachsen soll, verglichen mit den im September prognostizierten 5%. Auch die Inflationsprognosen für 2020 und 2022 wurden von 0,3 bzw. 1,3% auf 0,2 bzw. 1,1% nach unten korrigiert.

Lagarde sagte auch, dass die fiskalische Botschaft zielgerichtet sein sollte und die Risiken einer verzögerten Erholung eine fiskalische Unterstützung rechtfertigen.

Makroökonomische Prognosen:

Quelle: EZB

Während der Q&A-Runde sagte Lagarde, dass es gute Gründe gäbe, zu glauben, dass die Immunität bis Ende 2021 erreicht werden könne.

Der Dienstleistungssektor sollte bis Ende 2021 nicht beeinträchtigt sein.

Lagarde erwartet, dass das BIP im 4. Quartal um 2,2% schrumpft, da die Dauer der zweiten Welle stärker sein dürfte.

Das PEPP-Volumen soll die günstigen Finanzierungsbedingungen erhalten. Die 9-monatige PEPP-Verlängerung war ein Kompromiss. Die EZB diskutierte nicht über Bankendividenden.

Die EZB plant, die Käufe auf der Grundlage dessen anzupassen, was zur Aufrechterhaltung günstiger Finanzierungsbedingungen erforderlich ist, und wird die Käufe so gestalten, dass die finanziellen Bedingungen locker bleiben. Der Kompass werden „günstige Finanzierungsbedingungen" sein.

Lagarde räumte ein, dass die Inflation „enttäuschend niedrig" sei. Die Inflation hat mit den niedrigen Energiepreisen und der deutschen Mehrwertsteuer, den niedrigeren Löhnen und der Aufwertung des Wechselkurses zu tun.

Die EZB erwartet, dass die Inflation von 0,2% im Jahr 2020 auf 1% im Jahr 2021 steigen wird.

EURUSD-Trend bleibt bullisch. Quelle: xStation 5



