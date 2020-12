Original-Research Almonty Industries Inc. (von First Berlin Equity Research ... Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.12.2020, 16:06 | 102 | 0 | 0 10.12.2020, 16:06 | ^

Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc.

ISIN: ISIN: CA0203981

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.12.2020

Kursziel: CAD1,45

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 1,45.

Zusammenfassung:

Almonty hat die Ausführung des Fazilitätsvertrags (Darlehensvertrag) und des Abschlussvertrags mit der KfW-IPEX Bank GmbH über die Projektfinanzierung der Sangdong-Mine in Höhe von USD75,1 Mio. angekündigt. Ferner bietet der Großaktionär Plansee/GTP eine

Kostenüberschreitungsgarantie in Höhe von USD20 Mio. und ein DSRA- Konto (Debt Service Reserve Account) in Höhe von USD9,8 Mio. als Gegenleistung für einen Teil der Beteiligung von CEO Lewis Black. Die Ankündigung bedeutet, dass Almonty nur noch einen Schritt davon entfernt ist, das Projektfinanzierungsdarlehen in Höhe von USD75,1 Mio. in Anspruch zu nehmen. Die letzte wesentliche aufschiebende Bedingung ist eine Eigenkapital-/Hybridkapitalerhöhung in Höhe von USD14,1 Mio. China war 2018 für fast 80% der weltweiten Primärwolframproduktion verantwortlich. Wenn Sangdong 2026 die volle Kapazität erreicht, wird es ca. 30% des nichtchinesischen und 7-10% des weltweiten Angebots ausmachen. Die strategische Bedeutung des Projekts wird durch die 15-jährige Abnahmevereinbarung unterstrichen, die mit Plansee/GTP für 210.000 MTU pro Jahr zu einem Mindestpreis von USD183 USD/MTU abgeschlossen wurde. Die Bargeldkosten betragen ca. USD106/MTU. Der Zinssatz für das KfW-Darlehen von 2,3% zuzüglich LIBOR liegt weit unter dem zweistelligen Satz, der für die jüngste Finanzierung konkurrierender Wolframprojekte berechnet wurde. Die Kombination aus der Beteiligung der KfW und dem niedrigen Zinssatz macht dies zur besten Finanzierung eines Junior Miners, die wir je gesehen haben. Die Bedingungen spiegeln die Position der Mine im niedrigsten Quartil der Kostenkurve wider, die Lücke von über USD75/MTU zwischen dem Mindestpreis der Abnahmevereinbarung und den Bargeldkosten pro MTU sowie den durchschnittlichen Mineralisierungsgrad, der mit 0,5% doppelt so hoch ist wie der globale Durchschnitt. Die potenzielle Lebensdauer der Mine erstreckt sich über die Mitte dieses Jahrhunderts hinaus, und das Verhältnis von Ressourcen zu Investitionskosten von 3,9x ist sehr wettbewerbsfähig. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von CAD1,45 CAD bei. Seite 2 ► Seite 1 von 2 Almonty Industries Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: Neue Wolfram Perle - ALL&WOF Fusion Wertpapier

Almonty Industries Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Rating: Kaufen

Analyst:

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer