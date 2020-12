Foto: finanzbusiness Jan Altersten wird CEO von Arvato Financial Solutions Nachrichtenquelle: Finanz Business 55 | 0 | 0 10.12.2020, 15:59 | Im Januar steht bei Arvato Financial Solutions ein Führungswechsel an: Jan Altersten übernimmt die Leitung, sein Vorgänger Rolf Hellermann zieht in den Vorstand von Bertelsmann ein.

