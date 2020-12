Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.12.2020

Kursziel: 6,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Erneute Guidance-Anhebung verdeutlicht starkes operatives Momentum im wichtigen Jahresschlussquartal



ad pepper hat heute die Jahresziele erneut angehoben und knüpft damit nahtlos an die äußerst positive operative Entwicklung der letzten Monate an.



Aufgrund eines deutlich über den unternehmensinternen Erwartungen liegenden Verlaufs im November sowie der durch das Weihnachtsgeschäft getriebenen starken Nachfrage nach Performance-Marketing-Lösungen im Dezember geht der Vorstand nun von Bruttoerlösen zwischen 95 und 100 Mio. Euro, einem Nettoumsatz i.H.v. circa 25 Mio. Euro sowie einem EBITDA von circa 6,3 Mio. Euro aus (zuvor: 5,5 Mio. Euro). Als Grund für die besonders starke Entwicklung wurde ein erfreulicher Verlauf der wichtigen E-Commerce-Handelstage wie Singles Day, Black Friday und Cyber Monday genannt.



Die hohe Nachfrage wurde in den letzten Tagen auch von diversen Marktteilnehmern wie z.B. dem Zahlungsdienstleister Klarna bestätigt, der in der 'Black Week' einen Anstieg der Umsätze in Deutschland von +60% yoy auswies. Auch die Zahlen des E-Commerce-Softwareanbieters Shopify zeigten für den Black Friday in Deutschland und UK mit +189% yoy bzw. +122% yoy signifikante Erlöszuwächse über die Shopify-Plattform. Die Affiliate-Plattform Tradedoubler berichtete von einem Anstieg des Bestellvolumens in Deutschland von +74% yoy und auch AWIN verkündete einen Umsatzanstieg in der DACH-Region von 14,2% yoy.



Infolge der starken Entwicklung im November sowie der positiven Aussichten auf den Dezember (u.a. verlängerter Lock-Down-Light) gehen wir nun davon aus, dass das Affiliate-Netzwerk Webgains an das starke Q3-Wachstum (+32,2% yoy) anknüpfen kann. Wir rechnen nun in Q4/20 mit einem Erlösanstieg um +37,7% yoy auf 4,0 Mio. Euro (zuvor: +23,6% yoy auf 3,6 Mio. Euro). Auch die Full-Service-Agentur ad agents dürfte vom aktuellen Marktumfeld profitieren, sodass wir auch hier unsere Umsatzprognose für Q4/20 auf 2,0 Mio. Euro angehoben haben (zuvor: 1,8 Mio. Euro). Durch die Skalierbarkeit des Plattformgeschäftsmodells erwarten wir einen überproportionalen Ergebniseffekt, sodass wir nun sogar ein Konzern-EBITDA in FY 2020 von 6,9 Mio. Euro für realistisch halten.