Solutive macht SAP-Projekte erfolgreich / ESM Suite 5 (Enterprise Software Management) sorgt für sicheren und effizienten SAP-Betrieb

Oberhausen-Rheinhausen (ots) - Am 31. Dezember 2027 stellt SAP die Wartung fürKernanwendungen der Business Suite 7 ein. Für die fast 450.000 Kunden bedeutetdas die baldige Umstellung auf SAP S/4HANA. "Die Zeit für SAP-Anwender läuft.Allerdings haben manche Unternehmen aufgrund der Corona-Krise diese Projekte aufEis gelegt. Das ist die falsche Reaktion. Am Ende ist Zeitmangel eine derHauptursachen für Stillstände, die dringend vermieden werden müssen", sagtChristian Steiger, CEO der Solutive AG (http://www.solutive.ag/) . DasUnternehmen bietet mit der zertifizierten und prämierten ESM Suite 5 einwertvolles Werkzeug für Enterprise Software Management (ESM). Verbunden werdenso das IT-Service-Management (ITSM) sowie das Application LifeCycle Management(ALM) für SAP, was die Leistungsfähigkeit des Solution Manager von SAP beiweitem übertrifft. Innerhalb kürzester Zeit ist der Garant für eine erfolgreicheSAP-Nutzung installiert und optimiert Automatisierungsgrade, dieProzesseffizienz generell, die Erfüllung von Revisionsauflagen und steigert dieBetriebssicherheit in SAP NetWeaver Landschaften.Zur Migration optimieren

Unternehmen sollten zudem die Chance nutzen, zur Migration auf S/4HANA dengesamten Systembetrieb zu optimieren - was generell auch für jedes Upgrade gilt."Wenn in einer Migration auch die Prozesse neu betrachtet werden undMöglichkeiten wie agile Entwicklung oder DevOps genutzt werden sollen, muss diesauch mit eingeplant werden. Generell bekommt in Unternehmen das Thema ReleaseManagement nicht die Priorität, die eigentlich nötig ist", so Christian Steiger.Mit einem flexiblen Release Management wird derweil nicht nur mehr Transparenzhergestellt, sondern auch die Kontrolle über das Government derSystemlandschaften. Wichtige Applikationen wie FI Templates können über diegesamte Organisation geschützt werden.SAP hochverfügbar haltenIn den vergangenen Jahren sorgten einige Unternehmen für Aufsehen, die enormeSummen in die Einführung von SAP investierten und scheiterten - darunter Lidl,Haribo oder das Handels- und Dienstleistungsunternehmen Otto. "Es gibt eineVielzahl von Gründen, warum diese Mammutprojekte scheitern. Wir haben seitunserer Gründung 2009 zahlreiche SAP-Projekte unterstützt und dabei ein BestPractice-Modell erarbeitet, mit dem bei der SAP-Nutzung die höchsteEinsatzsicherheit und Hochverfügbarkeit gewährleistet wird. Wir schützen mitEnterprise Software Management Investitionen und erhöhen die Wertschöpfung inden Unternehmen", erklärt Christian Steiger. Das Unternehmen ist aufDigitalisierung und Automatisierung in der IT spezialisiert und bietet neben der